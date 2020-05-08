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11:29

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа

фото ЗакС политика Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа

Большинство депутатов Палаты представителей Белоруссии на внеочередном заседании одобрило назначение выборов президента страны на 9 августа, передает TUT.BY.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко уже объявил о своем намерении участвовать, сказав, что "народ сам должен попросить его баллотироваться". Для Лукашенко это будет шестая избирательная кампания, он занимает пост президента Белоруссии с 1994 года.

Также в выборах собираются участвовать: депутат Олег Гайдукевич, блогер Сергей Тихановский, председатель партии Белорусская социал-демократическая Грамада Сергей Черечень. Единый кандидат от оппозиции определится к концу мая.

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