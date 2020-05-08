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11:56

Пациентку забанили на странице Беглова в ВК после жалоб на условия в госпитале "Ленэкспо"

фото ЗакС политика Пациентку забанили на странице Беглова в ВК после жалоб на условия в госпитале "Ленэкспо"

Петербурженка Оксана Кутафина-Шишлова  оказалась забанена на странице губернатора Александра Беглова во "ВКонтакте" после того, как в комментариях она пожаловалась на условия во временном госпитале в "Ленэкспо", передает "Поребрик.Медиа".

Кутафина-Шишлова в апреле попала в больницу Святого Георгия с двусторонней пневмонией, передает MR7. Тест на коронавирус оказался отрицательным. 4 мая женщину выписали из больницы в госпиталь в "Ленэкспо" на обсервацию, чтобы дождаться результата повторного теста.

Петербурженка утверждает, что в госпитале пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией якобы лежат вместе с теми, кто ждет результата анализа, поэтому контакт неизбежен. Кутафина-Шишлова описала быт пациентов как плохо организованный, по ее словам, помещение плохо проветривается, туалеты и душевые для всех пациентов общие. Она также пожаловалась на организацию питания больных.

Кутафина-Шишлова на странице Беглова сообщила о своем недовольстве условиями и опубликовала видео, на котором человек  ходит по коридору без штанов – после этого ее добавили в черный список.

Временный госпиталь на территории "Ленэкспо" для пациентов с коронавирусной инфекцией начал работу с 4 мая. Он рассчитан на тысячу человек.


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