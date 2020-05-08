В 29 населённых пунктах Ленобласти вводят обязательный масочный режим

В ряде населенных пунктов Бокситогорского, Выборгского, Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского, Приозерского и Тосненского районов Ленинградской области вводится режим обязательного ношения масок, респираторов и иных средств защиты во время посещения аптек, магазинов, рынков, ярмарок, а также в общественном транспорте и такси, уведомляет пресс-служба правительства региона.

Чиновники напоминают, что несоблюдение обозначенных требований влечет за собой административное взыскание.

Следует отметить, что в Петербурге ношение масок носит рекомендательный характер.

Кроме того, вплоть до 12 мая в России продлён нерабочий период.