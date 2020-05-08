В полиции Москвы опровергли информацию об отказе конвоя везти в суд создателя "Омбудсмена полиции"

Управление МВД по Москве в своем Instagram опровергает информацию об отказе полка конвоирования вести в суд создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

Ранее "Московский комсомолец" без ссылок сообщил о том, что сотрудники конвойного полка якобы отказались сопровождать Воронцова в Тверской суд Москвы, заявив, что всецело поддерживают его деятельность. Из-за этого, утверждает издание, эти обязанности возьмет на себя 2-й оперативный полк полиции ГУ МВД, который работает на массовых мероприятиях.

"Информация, размещенная сегодня в сети интернет о том, что сотрудники полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по Москве отказались исполнять свои служебные обязанности, не соответствует действительности", - заявили в московской полиции.

Воронцова задержали накануне, сегодня суд изберет ему меру пресечения. Его обвиняют в том, что он вымогал у бывшего полицейского 300 тысяч рублей за отказ от публикации дискредитирующих его фотографий.