Столичным ветеранам раздадут планшеты для просмотра парада Победы

Московским ветеранам выдадут планшеты с фильмами о войне и возможностью поучаствовать в параде Победы в режиме онлайн, известил столичный мэр Сергей Собянин.

"Накануне Дня Победы инвалиды и участники войны получат особый подарок - планшет с функцией голосового управления, на котором записаны любимые фильмы и песни о войне и трансляция парада Победы", - следует из уведомления, опубликованного на сайте управленца.

Собянин напомнил, что в этом году вместо парадного шествия над городом пролетят военные самолеты и впоследствии будет дан салют. Акция "Бессмертный полк" также пройдет в удалённом режиме.

Если ветеран пожелает возложить цветы к какому-либо военному мемориалу или могиле, за него это сделают волонтеры - следует лишь превентивно оставить заявку.