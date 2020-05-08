Умерла третья зараженная коронавирусом медсестра НИИ имени Джанелидзе

Операционнная медсестра НИИ имени Джанелидзе умерла, заразившись коронавирусом, это третий случай смерти среди младшего медперсонала стационара, передает "Фонтанка.ру".

О диагнозе сообщили коллеги женщины в соцсетях. Ей было 59 лет. Летальный исход подтвердили в комитете по здравоохранению.

Ранее умерли еще две медсестры НИИ имени Джанелидзе, заболевшие коронавирусной инфекцией. Всего к началу мая коронавирус подтвердился у 111 сотрудников.

В Петербурге на 8 мая известно о 6,5 тысячах случаях заражения коронавирусом.