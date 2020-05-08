Ведомый почётным караулом Беглов возложил цветы к мемориалу "Мать-Родина"

Городской глава Александр Беглов вместе с делегацией прибыли к мемориалу "Мать-Родина" на Пискарёвском кладбище, где торжественно возложили цветы, информирует пресс-служба Смольного.

Кроме губернатора и почётного караула в церемониале, который проводится ежегодно, никто не участвовал.

В нынешнем году ввиду сложной эпидемиологической обстановке торжества по случаю Дня Победы проходят с ограничениями.

ЗАКС.Ру рассказывал, какие события должны состояться, а какие будут отменены, в городе на Неве 9 мая.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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