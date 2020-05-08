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13:40

Росгвардия закупила служебных авто на 1,2 млрд рублей

фото ЗакС политика Росгвардия закупила служебных авто на 1,2 млрд рублей

Свыше 1,2 млрд рублей потратила Росгвардия на приобретение 199 автомобилей для транспортировки полицейских: на соответствующий контракт, опубликованный на портале госзакупок, обратило внимание "МБХ медиа".

Указывается, что войска нацгвардии купили ТС модели АТНП-5350, в которых можно перевозить до 23 человек. Масса подобного авто превышает 13 тонн.

Контракт на поставку Росгвардия заключила ещё в декабре прошлого года - с тех пор в военное ведомство поступили 22 машины. Остальные средства перевозки должны поступить не позднее октября текущего года. Цель закупки не уточняется.

Договор на безконкурсной основе был подписан с "Комбинатом автомобильных фургонов". По информации, The Insider акционером данного предприятия является спонсор "Единой России" Алий Чеченов.

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