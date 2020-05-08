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Муниципал

13:37

Сын депутата Госдумы Катенева увеличил свой автопарк до трех "Мерседесов"

фото ЗакС политика Сын депутата Госдумы Катенева увеличил свой автопарк до трех "Мерседесов"

Член муниципального совета МО "Озеро Долгое" Александр Катенев, который приходится сыном депутату Госдумы от "Единой России" Владимиру Катеневу, приобрел в 2019 году новый, уже третий автомобиль "Мерседес". Это следует из сведений о доходах и имуществе муниципалов, опубликованных на сайте МО "Озеро Долгое".

У автодилеров стоимость нового автомобиля Mercedes-Benz G63 AMG E596KE126 - такой же пополнил автопарк Катенева-младшего - начинается от 3,1 млн рублей. Муниципал указал в декларации, что совершил покупку за счет накоплений за предыдущие годы.

Помимо трех "Мерседесов", мундеп владеет мотоциклом Harley-Davidson, квадроциклом и тремя понтонами. В его собственности находятся две квартиры площадью 112,9 и 114,5 кв. м, жилые дома площадью 40,3 кв. м, 148,4 кв. м и 504,5 кв. м, а также земельные участки площадью 1 и 2,5 тысячи "квадратов". В пользовании Катенева-муниципала - квартира на 85 кв. м.

Годовой доход мундепа составил 2,9 млн рублей. Больше него в совете МО "Озеро Долгое" за 2019-й заработал только депутат Илья Абызов, задекларировавший 10,6 млн рублей. 

Александр Катенев работает директором расположенного в Пятигорске южного филиала "Центра инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы" (ЦИУС ЕЭС). На своей личной странице в Facebook муниципал указал, что проживает в Пятигорске. В 2017 году, по сообщению телеканала "Свое", власти Ставропольского края вручили Катеневу-младшему грамоту президента России во время чествования "заслуженных труженников Ставрополья". 

"Озеро Долгое" - лояльный депутату Госдумы Владимиру Катеневу муниципалитет. На сайте муниципального образования размещен его портрет и публикуются поздравления парламентария с праздниками. В местном совете заседают только единороссы. При этом, согласно первоначальным итогам выборов сентября 2019 года, совет должен был стать многопартийным. Однако на нескольких участках были произведены пересчеты голосов, в результате которых победу одержали представители "Единой России". Оппозиционные кандидаты, наблюдатели и члены участковых избирательных комиссий утверждали, что их на эти пересчеты не приглашали. 

Фактически победившие, но в результате не попавшие в совет оппозиционеры на несколько часов заняли помещение избирательной комиссии муниципалитета (ИКМО) и просили показать им выборную документацию. Оппозиционеры планировали убедиться в целостности упаковок опечатанных бюллетеней. Председатель ИКМО Галина Светлова под разными предлогами отказывалась показывать им документы. Позже кандидатов и поддерживавших их людей выгнала полиция, занявшая сторону ИКМО и единороссов. 

Через некоторое время законность победы "Единой России" подтвердил Приморский районный суд.

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