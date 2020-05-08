Минздрав рекомендует перенести ЕГЭ на август или сентябрь из-за коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума фракции "Единая Россия" заявил, что единый государственный экзамен следует перенести на конец лета – начало осени из-за ситуации с эпидемией коронавирусной инфекцией, передает "Интерфакс".

"На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, [стоит перенести ЕГЭ на] август – сентябрь", - сказал Мурашко.

По словам главы Минздрава, нужно, чтобы заработала экономика, и послабления режима самоизоляции скажутся на динамике заболеваемости. Мурашко считает, что если в этом случае удастся сделать рост заболеваемости, то "тогда можно говорить обо всех остальных шагах".

"Не буду какие-то конкретные даты называть, но в ближайшие два месяца - май и июнь - рассматривать точно не надо. Июль, скорее всего [тоже]", - подчеркнул Мурашко.

Минздрав передал рекомендации Минпросвещения, добавил Мурашко.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявлял, что 12 мая будет объявлено, начнутся ли экзамены 8 июля или их перенесут на более поздний срок.