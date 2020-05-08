Петербургское метро будет работать до 22:00 на праздниках: "Новокрестовскую" закроют

На грядущих майских праздниках петербургский метрополитен будет функционировать в установленном режиме - до 22:00, уведомили в пресс-службе городской подземки. По-прежнему будут закрыты 17 вестибюлей.

Имеется и одно нововведение: на время режима самоизоляции ввиду своей непопулярности закроется станция "Новокрестовская".

"Поезда проследуют её без остановки", - подчеркнули в пресс-службе метро.

"Новокрестовская", напомним, не так давно попала в поле зрения СМИ после того, как на парковке неподалеку от "Газпром-арены" местные жители в обход установленных запретов устроили стрит-рейс вечеринку. Правоохранители нашли организатора и отправили его на 11-дневный административный арест.