РКН разъяснил претензии Генпрокуратуры к статье "Новой газеты" о коронавирусе в Чечне

Роскомнадзор уточнил претензии к статье специального корреспондента "Новой газеты" Елены Милашиной о ситуации с эпидемией коронавируса в Чечне, сообщает "Новая газета".

Редакция получила разъяснения 4 мая. Претензии вызвала информация о закрытии на карантин некоторых больниц в Чечне из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией. По словам представителей РКН, эта информация, по версии Генпрокуратуры, могла "спровоцировать рост панических настроений в условиях коронавирусной инфекции".

В издании заявили, что, в соответствии с законодательством, ограничат доступ только к этому фрагменту публикации. Статья "Смерть от коронавируса — меньшее зло", ранее удаленная с сайта "Новой газеты", снова доступна.

Генпрокуратура обязала "Новую газету" удалить статью 15 апреля. Тогда суть претензий к ней не раскрывалась. Незадолго до этого появилось видеообращение главы Чечни Рамзана Кадырова, который резко раскритиковал материал и нелестно высказывался о редакции и самой Милашиной.