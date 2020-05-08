На переоборудование двух павильонов "Ленэкспо" потратят 165,5 млн рублей

Комитет по здравоохранению подготовил проект постановление о выделении 165,5 млн рублей на переоборудование павильонов № 8-8а в "Ленэкспо" для госпитализации больных коронавирусом. Документ находится на антикоррупционной экспертизе.

Согласно проекту постановления, деньги должны выделить из резервного фонда правительства Петербурга. Их направят на проведение строительно-монтажных, отделочных работ, приобретение и монтаж оборудования для создания в "Ленэкспо" временного объекта из отрасли здравоохранения, сообщается в проекте. Всего планируется создать 474 койкомест, в их числе 10 - для стабилизации пациентов, уточняется в документах к проекту постановления.

Напомним, 7-ой павильон "Ленэкспо" уже переоборудован для лечения больных коронавирусом. Администрация города 3 мая заявила, что намерена изменить еще несколько павильонов: 8 и 8А; 5 и 5А; 1, 2 и 3. В двух из них уже начались монтажные работы, уточнили в ведомстве.

Одна из пациенток, находящаяся в "Ленэкспо" рассказала, что в павильоне вместе лежат люди с подтвержденным статусом заражения коронавирусом и те, у кого отрицательные тесты на инфекцию. Она заявила, что обратилась с жалобой к губернатору Петербурга Александру Беглова на его странице в "ВКонтакте", но там ее отправили в "черный список".

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