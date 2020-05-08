Заразившегося коронавирусом главу Минстроя выписали из больницы

Министра строительства Владимира Якушева, который ранее заразился коронавирусом, выписали из больницы, сообщает Минстрой в своем Telegram-канале.

По словам представителей ведомства, Якушев выписан "для дальнейшего прохождения лечения дома". Министр поблагодарил врачей и медперсонал городской клинической больницы № 52 в Москве и "всех, кто в эти дни желал ему скорейшего выздоровления".

О том, что Якушева госпитализировали с коронавирусной инфекцией, стало известно 1 мая. Тогда же сообщалось, что новой инфекцией заболел и его заместитель Дмитрий Волков. Обязанности главы Минстроя исполнял Никита Стасишин.

Кроме Якушева, коронавирусной инфекцией заболели еще несколько членов правительства. Среди заболевших – премьер-министр Михаил Мишустин и министр культуры Ольга Любимова.

Всего в России на 8 мая известно о 187,8 тысячах случаях заражения коронавирусом.