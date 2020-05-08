18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:25

Несмотря на рабочий пропуск, архангельского активиста оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

фото ЗакС политика Несмотря на рабочий пропуск, архангельского активиста оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Октябрьский райсуд Архангельска решил оштрафовать на 4 тысячи рублей местного активиста Илью Архипова за нарушение режима самоизоляции, несмотря на то, что он, пребывая в общественном месте, имел при себе рабочий пропуск, извещает "Северо-Запад. МБХ медиа".

В начале апреля, когда Архипов шёл по площади Ленина, его остановили полицейские, которым он объяснил, что обходил аптеки, после собираясь идти на работу.

"Мы пообщались несколько минут, они стали уже уходить, но им снова поступил звонок, как мне кажется от начальства. В итоге я показал им разрешение на перемещение по работе, они позвонили моему начальству, но все же взяли с меня объяснительную, записали мои данные и мы с ними распрощались", - поделился активист.

Позднее на Архипова и его знакомого, находившихся на площади, всё же составили протоколы по статье 20.6.1 КоАП.

"На нас завели административные дела и увезли в отделение полиции, хотя я предоставлял видео из аптек, где искал медикаменты и маски. Шестого мая было заседание в Октябрьском районном суде. Судья у всех оштрафованных активистов один и тот же - Попов. Все ходатайства отклонил и решение вынес буквально за пару минут", - сетует Архипов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
16:41 На Невском задержали активиста, стоявшего в пикете с антипутинским плакатом

16:38 Макаров возложил цветы к памятнику погибших в годы войны студентов и преподавателей ЛЭТИ

16:25 Несмотря на рабочий пропуск, архангельского активиста оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

15:54 Заразившегося коронавирусом главу Минстроя выписали из больницы

15:45 На переоборудование двух павильонов "Ленэкспо" потратят 165,5 млн рублей

15:28 Прокуратура проверит условия в госпитале "Ленэкспо" после жалоб пациентки

15:02 СМИ составили рейтинг орденоносцев, "обросших" наградами при Путине

14:51 РКН разъяснил претензии Генпрокуратуры к статье "Новой газеты" о коронавирусе в Чечне

14:33 Петербургское метро будет работать до 22:00 на праздниках: "Новокрестовскую" закроют

14:06 Узревшего пользу в пандемии протоиерея Смирнова госпитализировали с COVID-пневмонией

14:05 Минздрав рекомендует перенести ЕГЭ на август или сентябрь из-за коронавируса

14:04 Комитет по соцполитике: Выплаты пожилым за соблюдение самоизоляции начнутся после снятия ограничений

13:40 Росгвардия закупила служебных авто на 1,2 млрд рублей

13:37 Муниципал: Сын депутата Госдумы Катенева увеличил свой автопарк до трех "Мерседесов"

13:28 Суд арестовал подозреваемого в организации убийства красноярского экс-депутата

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru