Несмотря на рабочий пропуск, архангельского активиста оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Октябрьский райсуд Архангельска решил оштрафовать на 4 тысячи рублей местного активиста Илью Архипова за нарушение режима самоизоляции, несмотря на то, что он, пребывая в общественном месте, имел при себе рабочий пропуск, извещает "Северо-Запад. МБХ медиа".

В начале апреля, когда Архипов шёл по площади Ленина, его остановили полицейские, которым он объяснил, что обходил аптеки, после собираясь идти на работу.

"Мы пообщались несколько минут, они стали уже уходить, но им снова поступил звонок, как мне кажется от начальства. В итоге я показал им разрешение на перемещение по работе, они позвонили моему начальству, но все же взяли с меня объяснительную, записали мои данные и мы с ними распрощались", - поделился активист.

Позднее на Архипова и его знакомого, находившихся на площади, всё же составили протоколы по статье 20.6.1 КоАП.

"На нас завели административные дела и увезли в отделение полиции, хотя я предоставлял видео из аптек, где искал медикаменты и маски. Шестого мая было заседание в Октябрьском районном суде. Судья у всех оштрафованных активистов один и тот же - Попов. Все ходатайства отклонил и решение вынес буквально за пару минут", - сетует Архипов.