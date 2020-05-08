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16:38

Макаров возложил цветы к памятнику погибших в годы войны студентов и преподавателей ЛЭТИ

фото ЗакС политика Макаров возложил цветы к памятнику погибших в годы войны студентов и преподавателей ЛЭТИ

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров возложил цветы к памятнику студентам и преподавателям Ленинградского электротехнического института, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ЗакСа.

Церемония приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В акции "Цветы Победы" участвуют активисты "Единой России" вместе с депутатами ЗакСа и муниципальных советов. По словам Макарова, их попросили возложить цветы ветераны.

Макаров заявил, что это первый раз со времен войны, когда ветераны "не смогут пойти к своим товарищам, друзья и пожилые родственники героев не смогут принести цветы к подножиям памятников" - из-за эпидемии коронавируса и действующих в Петербурге ограничений. Он заявил, что в условиях эпидемии самоизоляция для пожилых людей – "единственный способ обеспечить их безопасность".

"Конечно, мы не сможем заменить на этих церемониях самих ветеранов. Но сделать все, чтобы они смогли отдать дань памяти своим боевым товарищам, хотя бы в дистанционном режиме – мы просто обязаны. В этот день мы станем руками поколения победителей", - заявил Макаров.


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