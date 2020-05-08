Беглов сообщил Вишневскому о распределении СИЗ по больницам

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на запрос депутата Законодательного собрания от "Яблока" Бориса Вишневского о причинах нехватки средств индивидуальной защиты в больницах. Глава города заявил, что в самом начале пандемии СИЗ недоставало из-за резко возросшего спроса на них. Сейчас же "имеющиеся объемы СИЗ" находятся в больницах и распределяются среди медработников по потребностям "с учетом методики рационального расходования СИЗ" из методических рекомендаций Министерства здравоохранения России, добавил губернатор.

По его словам, правительство внимательно следит за обеспечением больниц средствами индивидуальной защиты. Беглов сообщил, что из резервного фонда выделено около 1,7 млрд рублей на приобретение оборудования и СИЗ, также на их покупку распределены выделенные федеральными властями 3,4 млрд рублей. Сейчас есть потребность в костюмах биологической защиты, но их поставки должны завершиться 8 мая - 850 тысяч костюмов, написал глава Петербурга.

Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру напомнил, что запрос направлял еще 22 апреля. Тогда у депутата была информация от вице-губернатора Олега Эргашева о том, что на складах имеется достаточное количество СИЗ. Медучреждения же жаловались на постоянную нехватку масок, перчаток и костюмов, уточнил Вишневский. Он отметил, что Беглов так и не ответил на вопрос: почему в больницах дефицит СИЗ, если на складах их достаточно.

Также парламентарий добавил, до сих пор каждый день получает новые обращения с просьбой помочь с обеспечением СИЗ больниц, несмотря на заявление губернатора о том, что средства индивидуальной защиты хранятся в медучреждениях.

София Саттарова

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