Смольный направил 1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в Петербурге

Правительство Петербурга выделит Фонду содействия кредитованию малого и среднего бизнеса получит миллиард рублей на докапитализацию для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в условиях эпидемии коронавируса, сообщили в Смольном.

Деньги выделят из резервного фонда. Они позволят фонду увеличить активы реализуемых программ и расширить возможности получения льготного финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства.

По словам представителей Смольного, 700 млн рублей – это поручительства по обязательства субъектов малого бизнеса перед кредиторами, которые предоставит фонд. 300 млн рублей – это объем микрозаймов для малого бизнеса.

О том, что фонд получит эти деньги, сообщалось ранее, 6 мая. Также планируется докапитализировать на 1 млрд рублей Фонд развития промышленности.