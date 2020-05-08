С 12 мая суды Петербурга полноценно возобновят работу

После грядущих майских выходных петербургские суды в полном объёме начнут свою привычную деятельность - с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм, информирует объединенная пресс-служба судебных ведомств города.

Возобновят слушания по всем категориям дел. Кроме непосредственных участников процесса в залы заседаний будут пускать также слушателей, но в масках и перчатках. Помимо прочего, приставам поручено контролировать соблюдение физической дистанции в 1,5 метра между гражданами.

"Лица, которые нарушат указанные требования, будут удаляться из залов судебных заседаний и зданий судов", - сообщается в релизе пресс-службы.

Суды ограничили свою деятельность с середины марта по поручению ВС РФ.