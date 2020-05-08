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17:50

Создателя паблика "Омбудсмен полиции" до июля отправили в СИЗО

фото ЗакС политика Создателя паблика "Омбудсмен полиции" до июля отправили в СИЗО

Тверской райсуд Москвы принял решение арестовать создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, подозреваемого в вымогательстве, известил "Медиазону" адвокат Сергей Бадамшин.

Ранее МК, не ссылаясь на источники, сообщал, что перед заседанием конвоиры якобы отказались везти блогера в суд, поскольку симпатизируют его деятельности. После в управлении столичного МВД заявили, что данная информация не является правдой.

Воронцову инкриминируют ч. 2 ст. 163 УК РФ. Его подозревают в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего московского полицейского "за нераспространение фотографий личного характера". Сам он категорически отрицает свою причастность к обозначенному деянию.

По версии СК, Воронцов требовал у потерпевшего, работавшего в органах с 2012 по 2017 год, денег за неопубликование интимных фото. Когда тот отказал, снимки попали в сеть. Блогер якобы шантажировал его через свою знакомую, вступившую с экс-полицейским в интимную переписку и добывшую таким образом снимки.

За последний месяц к администратору паблика уже дважды приходили с обыском. Первый раз оперативные мероприятия были связаны с делом о COVID-фейке, второй - по делу о вымогательстве.

Сам Воронцов считает своё преследование сфабрикованным и полагает, что им начали активно интересоваться по указу официального представителя МВД, генерал-майора Ирины Волк.

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