Мэрия Москвы предупредила о штрафах за ношение масок без перчаток и наоборот

Жителей Москвы с 12 мая начнут штрафовать за появление в общественных местах в одном средстве защите, – маске или перчатках – а не двух сразу, передает РИА "Новости" со ссылкой на начальника главного контрольного управления мэрии Москвы Евгения Данчикова.

"У нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф все равно будет", - сказал Данчиков.

Ранее носить маску и перчатки москвичей обязал мэр столицы Сергей Собянин. Штраф за появление в общественном месте без средств защиты составит четыре тысячи рублей, в общественном транспорте – пять тысяч.

Меры приняты в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. На 8 мая в России известно о 187,8 тысячах случаях заражения коронавирусом, из них 98,5 тысяч - в Москве.