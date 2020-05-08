Сняв "осаду" офиса, полиция вручила "Коммунистам России" протоколы за несогласованный запуск шариков

Столичные правоохранители составили несколько административных протоколов в отношении главы "Коммунистов России" Максима Сурайкина и 13 сотрудников газеты, ранее жаловавшихся на то, что полиция не даёт им покинуть пределы офиса.

"Вчера полиция сняла осаду нашего офиса. Как они поставили ее, не объясняя причины, так ее и сняли. Я как глава партии направился к руководству ОВД района Щукино, чтобы получить от них объяснение. Когда я туда явился, они мне объяснили, что, когда мы записывали интервью с журналистами во дворе, это является несанкционированным митингом с выпуском шариков", - поделился Сурайкин в беседе с "МБХ медиа".

Сам коммунист получил на руки протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (Организация несанкционированного митинга). Сотрудникам газеты досталось больше: на каждого из них составили по два протокола - об участии в несогласованной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) и за нарушение режима самоизоляции (ст. 3.18 КоАП Москвы).

"Коммунисты России" намерены обжаловать все полученные документы.

Ранее, напомним, Сурайкин сообщал, что с 1 мая полиция блокировала офис партии после того, как редакция газеты в нарушение режима самоизоляции запустила в небо шарики, пообщавшись после с журналистами.