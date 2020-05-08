18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:47

Сняв "осаду" офиса, полиция вручила "Коммунистам России" протоколы за несогласованный запуск шариков

фото ЗакС политика Сняв "осаду" офиса, полиция вручила "Коммунистам России" протоколы за несогласованный запуск шариков

Столичные правоохранители составили несколько административных протоколов в отношении главы "Коммунистов России" Максима Сурайкина и 13 сотрудников газеты, ранее жаловавшихся на то, что полиция не даёт им покинуть пределы офиса.

"Вчера полиция сняла осаду нашего офиса. Как они поставили ее, не объясняя причины, так ее и сняли. Я как глава партии направился к руководству ОВД района Щукино, чтобы получить от них объяснение. Когда я туда явился, они мне объяснили, что, когда мы записывали интервью с журналистами во дворе, это является несанкционированным митингом с выпуском шариков", - поделился Сурайкин в беседе с "МБХ медиа".

Сам коммунист получил на руки протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (Организация несанкционированного митинга). Сотрудникам газеты досталось больше: на каждого из них составили по два протокола - об участии в несогласованной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) и за нарушение режима самоизоляции (ст. 3.18 КоАП Москвы).

"Коммунисты России" намерены обжаловать все полученные документы.

Ранее, напомним, Сурайкин сообщал, что с 1 мая полиция блокировала офис партии после того, как редакция газеты в нарушение режима самоизоляции запустила в небо шарики, пообщавшись после с журналистами.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:55 СМИ: Смольный продлит режим самоизоляции до конца мая

20:31 Минфин предлагает делать антисептики из конфискованного спирта

20:02 Петербургский метрополитен и экономия на беременных

19:58 Экс-глава Минэкономразвития Орешкин возглавил совет директоров ЦСКА

19:28 Глава Роспотребнадзора допустила сохранение правил самоизоляции до разработки вакцины от коронавируса

18:56 Администрация Петроградского района запланировала мероприятия на 1,5 млн рублей

18:47 Сняв "осаду" офиса, полиция вручила "Коммунистам России" протоколы за несогласованный запуск шариков

18:25 Правительство одобрило законопроект о наделении МВД дополнительными полномочиями

18:23 Мэрия Москвы предупредила о штрафах за ношение масок без перчаток и наоборот

17:50 Создателя паблика "Омбудсмен полиции" до июля отправили в СИЗО

17:23 С 12 мая суды Петербурга полноценно возобновят работу

16:59 Смольный направил 1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в Петербурге

16:58 "Чтобы горожане не пришли смотреть": Власти Петербурга устроят "секретный" салют 9 мая

16:56 Беглов сообщил Вишневскому о распределении СИЗ по больницам

16:41 На Невском задержали активиста, стоявшего в пикете с антипутинским плакатом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru