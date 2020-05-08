Администрация Петроградского района запланировала мероприятия на 1,5 млн рублей

Администрация Петроградского района 8 мая объявила аукцион на организацию и проведение спортивных мероприятий в 2020 году. Максимальная стоимость работ составляет 1,5 млн рублей.

Согласно документам аукциона, администрация хочет провести четыре мероприятия. Среди них открытое первенство Петроградского района по футболу, посвященное Дню физкультурника. Его необходимо провести не позднее 16 августа, сказано в материалах аукциона. Там же сообщается, что количество участников мероприятия должно составлять не менее 350 человек, а его продолжительность - не менее 5 часов. На мероприятии обязаны быть судьи, секретарь соревнований, медицинский сотрудник, профессиональный ведущий. Также администрация предполагает наличие представителей СМИ - для них заказана отдельная палатка со столом и стульями. Также заказчик хочет видеть на мероприятии четыре шатра, стулья, чай, кофе, печенье, звуковое оборудование и другое. В списке значится и автомобиль скорой помощи, на пять часов работы которого выделено 17,5 тысяч рублей.

На других мероприятиях скорая помощь не требуется. Как следует из документов аукциона, нужны судьи, ведущие, аппаратура, спортивный инвентарь и сувениры.

Соревнование среди дошкольников "Веселые старты" должны пройти до 4 декабря, спортивный праздник для учащихся общеобразовательных учреждений "За здоровую Россию!" - до 15 октября, а вечер подведения итогов развития физической культуры и спорта в Петроградском районе "ПЕТРОНИКА" - до 15 декабря.

София Саттарова