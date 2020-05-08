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19:28

Глава Роспотребнадзора допустила сохранение правил самоизоляции до разработки вакцины от коронавируса

фото ЗакС политика Глава Роспотребнадзора допустила сохранение правил самоизоляции до разработки вакцины от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания фракции "Единая Россия" заявила, что некоторые ограничения, установленные из-за эпидемии коронавируса в России, будут действовать до появления вакцины от болезни, передает ТАСС.

Попова подчеркнула, что "никуда мы от этого вируса уже не денемся". "Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он "устал" и уходит", - сказала глава Роспотребнадзора.

Сегодня это неизбежно, практически все страны сталкиваются с этим, отметила Попова. По ее словам, "мы должны менять правила своей жизни".

Нерабочие дни, установленные президентом Владимиром Путиным, пока продлятся до 12 мая. Некоторые регионы продлевают режим самоизоляции до 31 мая.

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