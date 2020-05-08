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19:58

Экс-глава Минэкономразвития Орешкин возглавил совет директоров ЦСКА

фото ЗакС политика Экс-глава Минэкономразвития Орешкин возглавил совет директоров ЦСКА

Бывший министр экономического развития, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин стал председателем совета директоров московского футбольного клуба ЦСК, сообщается на сайте команды.

Заместителем Орешкина на этом посту стал президент ЦСКА Евгений Гинер. Ранее государственная корпорация развития получила 77,63% акций футбольного клуба в счет долга перед ВЭБ.РФ, отмечает "Новая газета". Планировалось, что это будет временная мера, новые владельцы обещали не вмешиваться в оперативное управление клубом.

Долги у ЦСКА появились из-за строительства стадиона "ВЭБ Арена". Госкорпорация одобрила в 2012 году кредит на возведение сооружения и вложила 240 миллионов долларов.

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