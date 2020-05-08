Петербургский метрополитен и экономия на беременных

ГУП "Петербургский метрополитен" отказывается выплачивать полную заработную плату своей беременной сотруднице, не выходящей на работу из-за периода "нерабочих дней". При этом проводит конкурсы на поставку мебели в свои офисы и закупку систем видеонаблюдения.

В пятницу, 8 мая, рабочие петербургской подземки получили на карточки расчет за апрель. Сотрудники, не выходящие на работу в связи с периодом "нерабочих дней", получили только "голые оклады". Премиальные администрация не платит, объясняя, что их надо заработать и ссылаясь на условия трудовых договоров.

Маляр Алена Лазарева вместо привычных 24 тысяч рублей второй части зарплаты за апрель получила 11 тысяч, сообщил ЗАКС.Ру ее муж, муниципальный депутат МО "Город Пушкин" Сергей Лазарев. Общая месячная зарплата супруги вместе с авансом составила 27 тысяч рублей, хотя обычно превышает 40 тысяч. Лазареву, который тоже работает в метро, и самому вычли все премиальные надбавки, но ситуацию со своей женой он считает особенно возмутительной. С начала марта она переведена на легкую работу из-за беременности (копия приказа о переводе есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Согласно статье 254 Трудового кодекса РФ, работодатель не может значительно снизить зарплату беременной сотруднице после перевода на легкую работу - должен сохраняться средний заработок по прежней работе. По словам Лазарева, ранее, до пандемии, права будущих матерей администрация подземки соблюдала.

- У метрополитена много работников, которые постоянно ночью работают, а женщинам беременным это не разрешается. И когда такая ситуация возникает, когда сотрудница в декрет уходит, метрополитен просто платит ей среднюю зарплату с учетом всех премий, вредности и ночных выплат. Что случилось на этот раз, я не понимаю, - рассказал мундеп.

Лазарев рассказал, что звонил в расчетный отдел и ответственным за заполнение табеля учета рабочего времени. Ему сообщили, что поскольку жена не вышла на рабочее место, ей поставили неявку и рассчитали только оклад.

- В расчетном отделе сказали, что такая ситуация по всему метрополитену, - уточнил муниципал.

Сотрудники "Петербургского метрополитена" узнали, что получат неполные заработные платы за период нерабочих дней еще в начале апреля. Они обещали подать по этому поводу коллективный иск в суд после завершения пандемии. В администрации подземки решение не выплачивать премиальные ЗАКС.Ру объяснили пунктом положения о премировании в трудовых договорах.

"В соответствии с Положением о премировании, премия выплачивается за фактически отработанное время. Премия - это поощрение за качественно выполненную работу", - прокомментировали в "Петербургском метрополитене".

Трудовые договора организаций как правило пишутся так, чтобы в случае непредвиденных ситуаций не выплачивать сотрудникам премиальные, даже если они составляют большую часть заработных плат, и отстоять в судах выплаты полных заработных плат обычно сложно, рассказал ЗАКС.Ру юрист АНО "Центр социально-трудовых прав" Юрий Стародумов. Однако он заметил, что в отношении беременных работниц закон однозначен.

- Беременная, которая переведена на так называемый легкий труд, получает зарплату по той должности, которую она занимает в связи с переводом. Но ее заработок не может быть меньше среднего заработка по прежнему месту работы. В средний заработок включаются все выплаты, которые в течение года до перевода получал работник, премиальные и прочее, - отметил Стародумов.

На днях Лазареву пришел ответ на депутатский запрос на имя начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Владимира Гарюгина, одного из претендентов на звание почетного жителя города. Заместитель Гарюгина Игорь Шлендов, объясняя причины понижения зарплат самоизолировавшимся сотрудникам, привел все те же доводы: система компенсационных выплат используется для компенсации работнику неблагоприятных условий труда, а поскольку в этих условиях он не работал, то и платить не за что. Кроме того, Шлендов указал, что "увеличение" (на самом деле - не снижение) заработной платы сотрудникам невозможно из-за сложившихся условий "существенного (более 80%) снижения пассажиропотока в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции".

Пассажиропоток, конечно, снизился, но пока незаметно, чтобы администрация метрополитена бедствовала. Например, 10 апреля предприятие объявило конкурс на приобретение и установку систем интеллектуального видеонаблюдения на пяти станциях. Стартовая цена аукциона - 394,1 млн рублей. Кроме того, "Петербургский метрополитен" определяет поставщика мебели в свои офисы. Ориентировочная цена договора - 8-9 млн рублей. Конкурс был объявлен 16 марта, когда в городе уже действовал режим повышенной готовности и было очевидно, что пассажиропоток в метро снизится. Неделей позже объявили конкурс на поставку бытовой техники для подразделений метрополитена, в том числе кофеварок, диктофонов, пылесосов, электрочайников, цифровых фотоаппаратов, микроволновых печей и телевизоров. За все это администрация подземки готова заплатить 16 млн рублей.

Сергей Еремеев