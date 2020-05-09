Нюту Федермессер госпитализировали в Коммунарку с COVID-19

Учредитель фонда помощи хоспасам "Вера" Нюта Федермессер попала в больницу в подмосковной Коммунарке с диагнозом "коронавирусная инфекция", о чем сама рассказала на просторах своего Facebook.

Общественница предположила, что подхватила болезнь, побывав в командировке в Нижегородской области, где она, среди прочих дел, помогала решать проблемы, вызванные вспышкой инфекции в Дивеевском женском монастыре.

"Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку. По КТ в обоих лёгких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре. Так что теперь я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа", - отчиталась о состоянии Федермессер.