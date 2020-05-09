В Петербурге прошёл авиационный парад в честь 75-летия со Дня Победы

Над Пискарёвским кладбищем, Дворцовой площадью и акваторией Невы в районе стрелки Васильевского острова пролетели тридцать самолётов и вертолётов ЗВО, взяв курс на остров Котлин: таким образом в Петербурге скромно прошёл парад в честь 75-летия со Дня Победы.

Воздушной эскадрильей руководил летчик первого класса, майор Михаил Руссков на тяжелом транспортном вертолёте Ми-26. Закрывали строй истребители последнего поколения.

Как отчитались в пресс-службе ЗВО, "летчики продемонстрировали групповую слётанность, выдержку интервала и дистанции на скорости 200 километров в час и высоте 150 метров для оперативно-тактической авиации; для экипажей оперативно-тактической и военно-транспортной авиации высота пролёта составила от 300 до 500 метров, а скорость достигала до 600 километров в час".

Напомним, ввиду угрозы распространения COVID-19 в городе на Неве отменены все массовые мероприятия. Празднование Дня Победы перенесено в формат онлайн.

ЗАКС.Ру рассказывал, какие мероприятия пройдут в Петербурге 9 мая, а какие - отменены.

К слову, накануне стало известно, в некоем удаленном от публики месте будет дан секретный торжественный салют в честь праздника.