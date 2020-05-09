Путин не спел, но пообещал отметить юбилей Победы "широко и достойно"

Минувшим утром российский глава Владимир Путин традиционно возложил букет цветов к Могиле Неизвестного Солдата в столичном Александровском саду. После он поздравил россиян с праздником, уверив, что 75-летний юбилей Победы по завершении пандемии COVID-19 будет отмечен с размахом.

"Мы обязательно, как обычно - широко и торжественно, отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу. Будет и наш главный парад на Красной площади, и народный марш "Бессмертного полка", - приводит слова президента пресс-служба Кремля.

16 апреля Путин объявил, что из-за угрозы распространения коронавируса парад Победы переносится на неопределенный срок. Эксперты и источники в аппарате главы государства прогнозировали, что это может быть как июнь, так и сентябрь.

Ранее Путин пообещал 9 мая выйти на балкон своей резиденции и в рамках акции "МыВместе" спеть военную песню.