Предписания властей не смутили петербуржцев: по городу бродит разрозненный "Бессмертный полк"

Рекомендации властей оставаться дома не обескуражили жителей Петербурга, которые решили почтить память предков если не скоординированным и сплоченным шествием, то разрозненной прогулкой по городу с портретами воевавших родственников в руках, делится "Фонтанка".

Во второй половине дня на центральной магистрали Северной столицы заметно сплотились люди, частично облаченные в военные атрибуты и держащие в руках таблички с фотографиями родных, принимавших участие во Второй мировой войне.

Акция "Бессмертный полк" в нынешнем году из-за коронавирусных ограничений проходит онлайн. В ней уже поучаствовали Владимир Путин и губернатор Александр Беглов.

В прошлом году, напомним, шествие, растянувшееся по Невскому проспекту, посетили более миллиона человек.

Поскольку в большинстве регионов России отменены массовые мероприятия, сегодня по случаю 75-летия со Дня Победы на просторах Петербурга прошел лишь авиапарад, а все акции перенесены в формат онлайн.

Фото: Андрей Бессонов

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