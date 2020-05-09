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17:05

Предписания властей не смутили петербуржцев: по городу бродит разрозненный "Бессмертный полк"

фото ЗакС политика Предписания властей не смутили петербуржцев: по городу бродит разрозненный "Бессмертный полк"

Рекомендации властей оставаться дома не обескуражили жителей Петербурга, которые решили почтить память предков если не скоординированным и сплоченным шествием, то разрозненной прогулкой по городу с портретами воевавших родственников в руках, делится "Фонтанка".

Во второй половине дня на центральной магистрали Северной столицы заметно сплотились люди, частично облаченные в военные атрибуты и держащие в руках таблички с фотографиями родных, принимавших участие во Второй мировой войне.

Акция "Бессмертный полк" в нынешнем году из-за коронавирусных ограничений проходит онлайн. В ней уже поучаствовали Владимир Путин и губернатор Александр Беглов.

В прошлом году, напомним, шествие, растянувшееся по Невскому проспекту, посетили более миллиона человек.

Поскольку в большинстве регионов России отменены массовые мероприятия, сегодня по случаю 75-летия со Дня Победы на просторах Петербурга прошел лишь авиапарад, а все акции перенесены в формат онлайн.

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Фото: Андрей Бессонов


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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