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17:41

Минобороны отчиталось о завершении строительства главного храма ВС РФ

фото ЗакС политика Минобороны отчиталось о завершении строительства главного храма ВС РФ

Российское Министерство обороны объявило о завершении возведения главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот".

Как и планировалось, религиозное сооружение было сдано в срок - к 75-летию со Дня Победы. РПЦ намеревалась освятить место ещё 6 мая, однако дата была перенесена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. 

Примечательно, но ранее сообщалось, что главный храм ВС РФ будет построен только за счет пожертвований, однако в феврале Znak.com обнаружил, что на счета фонда "Воскресение", созданного специально для возведения святыни, поступило 2,95 млрд рублей из бюджетов Москвы и области.

Имелись и другие несостыковки: к пример, "Открытые медиа" выяснили, что не менее 1,7 млн рублей на нужды храма поступило из иностранных источников. Таким образом, фонд "Воскресение", согласно закону о некоммерческих организациях, должен был зарегистрироваться в Минюсте как иноагент - чего сделано не было.

Некоторое время назад "МБХ медиа" сообщило, что в храме появится мозаическое панно "Бескровное воссоединение Крыма", на котором будут изображены портреты Владимира Путина, Сергея Шойгу, Валентины Матвиенко и других видных российских деятелей. После того, как новость об этом получила резонанс, мозаику убрали.

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