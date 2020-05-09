МВД ищет граждан, пострадавших от "противоправных действий" админа "Омбудсмена полиции"

Столичное управление МВД разыскивает граждан, которые якобы могли пострадать от "противоправных действий" учредителя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова: сообщение ведомства приводит ТАСС.

8 мая Тверской райсуд поместил блогера в СИЗО до июля.

Напомним, Воронцову инкриминируют ч. 2 ст. 163 УК РФ, подозревая его в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего московского полицейского "за нераспространение фотографий личного характера". Мужчина категорически отрицает свою причастность к обозначенному правонарушению.

По версии СК, Воронцов требовал у потерпевшего, работавшего в органах с 2012 по 2017 год, денег за неопубликование интимных фото. Когда тот отказал, снимки попали в сеть. Блогер якобы шантажировал его через свою знакомую, вступившую с экс-полицейским в интимную переписку и добывшую таким образом снимки.

За последний месяц к Воронцову уже дважды приходили с обыском. Первый раз оперативные мероприятия были связаны с делом о COVID-фейке; второй раз вторжение правоохранителей, сопровождавшееся показательным "выступлением" ОМОН, относится как раз к делу о вымогательстве.

Сам Воронцов считает своё преследование сфабрикованным и полагает, что им начали активно интересоваться по указу официального представителя МВД, генерал-майора Ирины Волк.