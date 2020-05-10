В Петербурге до лета продлили правила самоизоляции и ввели масочный режим

Губернатор Александр Беглов продлил до 31 мая действующий в Петербурге "коронавирусный" режим повышенной готовности в полном объеме, а также ввел масочный режим начиная с 12 мая. Информация об этом появилась ночью на сайте городского правительства. Поступок официально объясняется продолжающейся отрицательной динамикой заболеваемостью COVID-19.

"Одна из причин этого – низкий уровень самоизоляции, который в последние дни упал до 2,1 и в целом наблюдается его снижение", - также говорится в сообщении.

Напомним, что главными особенностями действующего в нынешнем виде с середины апреля режима самоизоляции является запрет на посещение парков, детких площадок, парков, скверов и любых мест скоплений людей, не считая места работы. С 12 мая к этому добавляется обязанность носить медицинские маски и перчатки в общественных местах - магазинах, аптеках, транспорте.

"Администрации районов проинформируют жителей города о местах реализации средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук. Организациям и индивидуальным предпринимателям, которые в соответствии с данным постановлением вправе осуществлять розничную торговлю, рекомендовано обеспечить наличие в продаже масок и перчаток", - гласит пресс-релиз.

Административный штраф за пренебрежение новым правилом составит 4 тысячи рублей.

По последним данным, коронавирус выявлен у 6990 петербуржцев. С начала пандемии выздоровело 1162 человека с ним, а умерло - 53.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.