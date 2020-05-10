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10:29

В Парке Победы состоялся "альтернативный" салют

фото ЗакС политика В Парке Победы состоялся "альтернативный" салют

Петербургское правительство поздно вечером 9 мая провело салют в непривычном месте - Парке Победы. Фейерверк, с учетом санитарных предписаний, предполагал отсутствие "живых" зрителей. За происходящим в огороженном парке наблюдали полицейские.

Одновременно с этим в память о победе в Великой Отечественной войне пустили залпы из пушки у Петропавловской крепости. На сайте городской администрации сочли важным подчеркнуть, что услышали их в каждом районе.

До того в городе состоялся авиационный "парад" Победы, в связи с отказом проводить его, как обычно, на Невском проспекте.

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