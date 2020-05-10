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10:47

За сутки в России прибавилось более 11 тысяч случаев заражений коронавирусом

фото ЗакС политика За сутки в России прибавилось более 11 тысяч случаев заражений коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрировали еще 11012 случаев заражения граждан коронавирусной инфекцией, сообщает специальный правительственный сайт "стопкоронавирус.рф". Это на 195 человек больше, чем цифра, объявленная утром 9 мая.

Как и за весь "коронавирусный" период, остальные регионы заметно обгоняет Москва (+5551), за ней следует Подмосковье (+1133), и замыкает тройку Петербург (+414).

По стране за сутки выздоровело 2390 человек, 88 умерло.

Всего по состоянию на 11 мая в стране инфекция COVID-19 диагностирована у 209688 граждан. Умерло с начала пандемии 1915 человек.

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