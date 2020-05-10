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13:35

Вишневский просит обеспечить удобствами пациентов временного госпиталя в "Ленэкспо"

фото ЗакС политика Вишневский просит обеспечить удобствами пациентов временного госпиталя в "Ленэкспо"

Петербургский депутат Борис Вишневский, изучив обстановку во временном госпитале для больных с коронавирусом на Васильевском острове, направил обращение к вице-губернатору Олегу Эргашеву

Поскольку в настоящее время ожидается оснащение госпиталя дополнительными койками, "яблочника" беспокоят условия, в которых будут пребывать новые поступающие больные. Прежде всего политик считает, что каждый из них должен был получить требующиеся ему медикаменты. Волнует Вишневского и бытовая сторона вопроса.

"Разрешить передачи больным, в том числе - с теплыми вещами (многие пациенты жалуются на холод) и с лекарствами (до тех пор, пока их не обеспечат этими лекарствами во временном госпитале). Установить необходимое число обогревателей", - перечисляет он по пунктам свои идеи в письме.

Наконец, по мнению депутата, следует выдать врачам именные бейджики для удобства коммуникации с ними.

Число петербуржцев, заразившихся инфекцией COVID-19, превышает 7 тысяч человек.


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