Путину не по душе "затхлый и кислый" патриотизм

Президент Владимир Путин представил общественности актуальное для себя на сегодняшний день представление о том, что такое патриотизм и что он в себя включает. Это широкое понятие по-прежнему тождественно для главы государства некой русской национальной идее, однако у Путина имеется несколько оговорок.

"Да, в патриотизме. Я думаю, что ничего другого не может быть. Патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым", - произнес он в телеэфире "России 1", ведущий которого, Павел Зарубин, выложил цитаты президента в личный Instagram.

Несмотря на то, что целый год в России официально посвящен празднованию событий года 1945-го, перфекционизм тоже входит в понимании национальным лидером патриотизма.

"Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее. В этом залог успеха", - постулировал Путин.