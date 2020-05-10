В Ленинградской области откроют виртуальный музей самоизоляции

В Ленинградской области при поддержке комитета по культуре регионального правительства 16 мая откроется виртуальный музей самоизоляции. В настоящее время организаторам присылают экспонаты все желающие поучаствовать в проекте. Принимаются изображения, тексты, аудио- и видеоматериалы.

"Все действительно важные вещи сейчас происходят с нами и в наших домах. Оставляя что-то на память, сохраняя фотографии, снимая видео, записывая мысли, мы напоминаем о важном в нашей жизни. Так будет и с сегодняшней ситуацией", - отметили авторы.

В их планы входит открыть экспозицию оффлайн, когда утратят силу ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса.