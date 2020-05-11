Соболь и Собчак в течение часа упрекали друга во лжи и "передергиваниях"

Между юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и телеведущей Ксенией Собчак состоялись дебаты, об условиях которых женщины продолжительное время договаривались. Транслировавшаяся в эфире радиостанции "Эхо Москвы" и YouTube-канала "Навальный LIVE", полемика была посвящена идее раздачи денег российским гражданам, испытывающим материальные затруднения из-за пандемии коронавируса и сопряженными с ним материальными затруднениями.

В первой трети разговора оба оппонента прямо или косвенно признали, что спор по существу надуманный и что никто не против финансовой поддержки малоимущих, и перешли на личности.

"Я наконец-таки понимаю, почему Любовь Соболь так долго отказывалась от очной встречи, предпочитая Zoom, потому что даже здесь она говорит абсолютными лозунгами. Вот эту выхваченную фразу про проедят она повторяет уже восьмой раз на моей памяти", - прозвучала одна из наиболее характерных реплик Собчак, осудившей Соболь и всех "навальнистов" за "большевистский подход".

В свою очередь, ее соперница попрекала дочку бывшего петербургского мэра незнанием тягот граждан и оторванностью от реальной жизни.

"Ну конечно люди эти деньги проедят. Люди, вообще, едят. И людям нужно на что-то эту еду покупать для себя и для своих детей. Ксения очень любит: сегодня – за белых, завтра – за красных, послезавтра – она за интеллигенцию, которая всегда рефлексирует. Хотя где Ксения и где интеллигенция?", - говорила Соболь.

В течение второй половины беседы тезисы имели преимущественно обвинительный характер: женщины уличали друг друга во лжи, передергиваниях и даже в плохом знании английского языка. Характерно, что обе апеллировали к тяготам семей, в которых есть дети. В определенный момент Собчак начала спрашивать Соболь про принадлежность Крыма и не удовлетворилась ответом об аннексии, что увело дискуссию от заявленной темы в сторону. Из-за строго соблюдаемого тайминга выяснение отношений прервалось фактически на полуслове.