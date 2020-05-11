Путин поручил чиновникам поддержать волонтеров, противостоящих пандемии COVID-19

Президент Владимир Путин отдал своим подчиненным распоряжение о поддержке волонтеров, которые помогают нуждающимся в этом россиянам справляться с режимом самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

"Правительству РФ подготовить при участии Ассоциации волонтерских центров, бизнес-сообщества и представить предложения о дополнительных мерах поддержки добровольцев (волонтеров), активно участвующих в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в преодолении негативных социальных последствий ее распространения", - сообщается на президентском сайте.

Сегодня, 11 мая, ожидается очередное публичное выступление Путина, в котором он, как предполагается, может продлить сроки режима повышенной готовности. В федеральном масштабе режим самоизоляции действует до 12 мая. В Петербурге его уже продлили.

В стране коронавирусная инфекция выявлена более чем у 200 тысяч жителей.