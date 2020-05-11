"Падал и отлеживался": Губернатор Ленобласти признался, что переболел коронавирусом

Руководитель 47 региона Александр Дрозденко сообщил, что излечился от коронавирусной инфекции: соответсвующее заявление чиновник сделал в эфире областного правительственного телеканала "ЛенТВ24".

Он рассказал, что, невзирая на недуг, не переставал работать "на удаленке", участвуя в видеоконференциях, после которых "падал и час отлеживался".

От госпитализации чиновник отказался ввиду обилия вынужденных бюрократических процедур, которые она бы повлекла: как минимум, следовало назначить своего временного преемника.

Дрозденко уточнил, что первые 5 дней заболевания проходили тяжело, а уже на шестой день его оповестили, что болезнь не повредила легкие. На 11 день результат анализа на COVID-19 показал отрицательное значение, а 5 мая медики известили, что он "безопасен для общества".

Примечательно, но 8 мая Дрозденко просил журналистов 47news не верить слухам о том, что он якобы подхватил COVID-19.

Среди других областных чиновников в заражении вирусом признался вице-губернатор по экономике Дмитрий Ялов.