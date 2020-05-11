18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:55

Создателя паблика "Омбудсмен полиции" госпитализировали из СИЗО

фото ЗакС политика Создателя паблика "Омбудсмен полиции" госпитализировали из СИЗО

Администратора сообщества "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, отравленного под арест по делу о вымогательстве, доставили из СИЗО в больницу, уведомил СМИ его адвокат Сергей Бадамшин в Telegram.

На данный момент блогер находится в хирургическом отделении одном из столичных медучреждений.

Напомним, 8 мая Тверской райсуд поместил Воронцова в изолятор до июля.

Мужчине инкриминируют ч. 2 ст. 163 УК РФ, подозревая его в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего московского полицейского "за нераспространение фотографий личного характера". Воронцов категорически отрицает свою причастность к обозначенному деянию.

По версии СК, Воронцов требовал у потерпевшего, работавшего в органах с 2012 по 2017 год, денег за неопубликование интимных фото. Когда тот отказал, снимки попали в сеть. Блогер якобы шантажировал его через свою знакомую, вступившую с экс-полицейским в интимную переписку и добывшую таким образом снимки.

За последний месяц к Воронцову уже дважды приходили с обыском. Первый раз оперативные мероприятия были связаны с делом о COVID-фейке; второй раз вторжение правоохранителей, сопровождавшееся показательным "выступлением" ОМОН, относилось как раз к делу о вымогательстве.

Сам Воронцов считает своё преследование сфабрикованным и полагает, что им начали активно интересоваться по указу официального представителя МВД, генерал-майора Ирины Волк.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:30 Максиму Шевченко видятся непатриотичными новейшие мысли Путина о патриотизме

10 мая, 12:30 В Вологодской области паводок затопил шесть районов, введен режим ЧС

9 мая, 18:00 МВД ищет граждан, пострадавших от "противоправных действий" админа "Омбудсмена полиции"

9 мая, 17:41 Минобороны отчиталось о завершении строительства главного храма ВС РФ

9 мая, 16:16 Репост записи о теракте в УФСБ Архангельска довёл калининградку до уголовного дела

9 мая, 15:20 Беглов оценил обновленную к юбилею Победы экспозицию в "Бункере Жданова"

9 мая, 12:21 В столице на акции в память о ВОВ задержали депутатов Мосгордумы

8 мая, 18:25 Правительство одобрило законопроект о наделении МВД дополнительными полномочиями

8 мая, 17:50 Создателя паблика "Омбудсмен полиции" до июля отправили в СИЗО

8 мая, 16:38 Макаров возложил цветы к памятнику погибших в годы войны студентов и преподавателей ЛЭТИ


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
18:03 Голикова уверена, что 11 регионов РФ могут выйти на второй этап снижения "коронавирусных" ограничений

17:26 "Лично проверю": Путин потребовал, чтобы все медики получили надбавки за работу с COVID-больными

17:06 Кредитная программа поддержки занятости по предложению Путина будет запущена с 1 июня

17:01 Путин предложил вернуть самозанятым налог на доход за 2019 год в полном объеме

16:47 Президент пообещал дополнительно материально "простимулировать" семьи с детьми

16:35 Путин: Для россиян старше 65 лет сохраняется режим повышенной безопасности

16:22 Путин: С 12 мая в России завершается нерабочий режим

15:56 Коммерсанта, раздававшего бесплатно еду на Сенном рынке, оштрафовали на тысячу рублей

14:55 Создателя паблика "Омбудсмен полиции" госпитализировали из СИЗО

14:20 "Падал и отлеживался": Губернатор Ленобласти признался, что переболел коронавирусом

13:30 Максиму Шевченко видятся непатриотичными новейшие мысли Путина о патриотизме

12:36 Соболь и Собчак в течение часа упрекали друга во лжи и "передергиваниях"

11:35 Путин поручил чиновникам поддержать волонтеров, противостоящих пандемии COVID-19

10:52 В России вновь стало на 11 c лишним тысяч больше зараженных COVID-19 за сутки

10:21 В метрополитене устанавливают автоматы для продажи масок и перчаток

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru