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15:56

Коммерсанта, раздававшего бесплатно еду на Сенном рынке, оштрафовали на тысячу рублей

фото ЗакС политика Коммерсанта, раздававшего бесплатно еду на Сенном рынке, оштрафовали на тысячу рублей

Октябрьский райсуд счёл, что местный предприниматель Киемиддин Саидов, раздававший безвозмездно продукты питания нуждающимся, нарушил правила поведения при введении режима повышенной готовности (ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ) и оштрафовал его на одну тысячу рублей, информирует объединенная пресс-служба судебных ведомств Петербурга.

10 мая мужчина организовал бесплатную раздачу еды возле молельной комнаты: пришедшие люди не смогли соблюдать социальную дистанцию, в связи с чем на месте организовалась давка. Как пояснил в суде сам Саидов, он, как правоверный мусульманин, решил помочь испытывающим трудности соратникам по вере, однако в какой-то момент процесс вышел из-под контроля, из-за чего люди и стали тесниться друг с другом.

Изначально прибывшая на место полиция составила на Саидова протокол по ч.1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах), которая предполагает штраф от 10 тысяч рублей. Однако судья переквалифицировал действия мужчины, назначив ему штраф в 1 000 рублей.

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