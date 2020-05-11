Президент пообещал дополнительно материально "простимулировать" семьи с детьми

Российский глава Владимир Путин, выступающий с очередным посланием к гражданам на фоне "коронавирусных" ограничений, заявил о введении дополнительных мер поддержки населения.

В частности, поделился президент, вдвое увеличат пособие по уходу за ребенком - до 6700 рублей. Также семьям, имеющим детей до 3 лет, будут дополнительно выплачивать в мае-июне по 5 тысяч рублей на одного ребенка. Документы по данным решениям, отметил Путин, следует отметить "задним" числом.

С 1 июня семьи, где есть дети с 3 до 15 лет включительно, смогут получить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Оформить заявления на выплаты можно начиная с 12 мая.

Кроме того, все малоимущие либо нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на одного ребенка уже в июне сразу за полгода.

Ранее Путин объявил о том, что начиная с 12 мая в РФ отменяется нерабочий режим.