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17:06

Кредитная программа поддержки занятости по предложению Путина будет запущена с 1 июня

фото ЗакС политика Кредитная программа поддержки занятости по предложению Путина будет запущена с 1 июня

Президент России Владимир Путин во время своего видеообращения к населению 11 мая заявил о старте кредитной программы поддержки занятости. По предложению главы государства, мера должна быть доступна уже с 1 июня.

"По последним данным, число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1,4 млн человек. Это в два раза выше уровня начала апреля. Ситуация непростая и требует комплексных действий по стабилизации рынка труда по поддержке людей, потерявших работу", - заявил Путин. 

До конца мая президент вместе с правительством обсудят дальнейший план по стабилизации ситуации на рынке труда, направленный на максимальное снижение рисков дальнейшего роста безработицы.

Путин напомнил, что предприятиям пострадавших на фоне эпидемии сфер и социально-ориентированным НКО уже были предложены субсидии на выплаты зарплат при условии сохранения не менее чем 90% численности штата. По мнению президента, необходимо ввести и другие меры по стимулированию сохранения коллективов.

"Предлагаю с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально-ориентированные НКО. Потенциально эта мера позволит поддержать 7 млн рабочих мест. Объем кредитов будет рассчитываться по формуле: 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц, исходя из шести месяцев"

Срок погашения кредита таких кредитов - 1 апреля 2021 года. Конечная ставка для получателей составит 2%. Все что выше будет оплачивать государство. Президент также уточнил, что сами проценты не надо будет платить еждемесячно, они капитализируются. 

"И главное, если в течение всего срока кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от нынешней, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмет на себя государство", - пообещал Путин.

Если же занятость предприятия, взявшего такой кредит, будет сохраняться на уровне 80%, то списываться будет половина кредита и процентов по нему. 

Президент поручил правительству проследить, чтоб предприятия направляли эти средства в первую очередь на выплаты зарплат и сохранение рабочих мест. "Должны быть полностью исключены разного рода махинации вроде сохдания фиктивных, так называемых бумажных рабочих мест или рабочих мест с зарплатами ниже МРОТ", - заявил глава государства.

Также Путин напомнил, что помимо средств от кредита обязанность софинансирования зарплат лежит на самих предприятиях.

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