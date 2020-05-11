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11 мая, 18:03

Голикова уверена, что 11 регионов РФ могут выйти на второй этап снижения "коронавирусных" ограничений

фото ЗакС политика Голикова уверена, что 11 регионов РФ могут выйти на второй этап снижения "коронавирусных" ограничений

После того, как российский глава Владимир Путин завершил выступление по поводу новых мер поддержки населения, вызванных сложившейся ситуацией с COVID-19, перед президентом отчиталась ответственная за сферу здравоохранения вице-премьер Татьяна Голикова, заявившая, что на сегодняшний день как минимум 11 субъектов РФ могут переходить ко второму этапу снижения ограничительных мер.

Далее, добавила чиновница, к послаблению режима - при условии достаточной оснащенности коечного фонда и увеличении количества тестирований - могут приступить власти ещё 22 регионов.

Кроме того, Голикова отметила, что показатели летальности от коронавируса в России в 7,4 раза ниже мировых, а количество граждан, не имеющих выраженной симптоматики заболевания составляет 46,5%.

После вице-премьера слово взял столичный мэр Сергей Собянин, отчитавшийся о COVID-ситуации в Москве.

"Не надо бояться цифр по зараженным коронавирусом в Москве. Чем быстрее выявим, тем быстрее начнем лечить", - констатировал управленец.

Напомним, сегодня Путин объявил о том, что в РФ с 12 мая завершается нерабочий период - отрасли экономики могут постепенно возвращаться к полноценному функционированию. Среди других мер поддержки президент пообещал поддержать семьи и бизнес.

Полная стенограмма выступления Путина доступна на сайте Кремля.

Добавим также, ранее Роспотребнадзор представил план поэтапного выхода из COVID-карантина.

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Все новости:  COVID 
11 мая, 18:03 Голикова уверена, что 11 регионов РФ могут выйти на второй этап снижения "коронавирусных" ограничений

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11 мая, 16:47 Президент пообещал дополнительно материально "простимулировать" семьи с детьми

11 мая, 16:35 Путин: Для россиян старше 65 лет сохраняется режим повышенной безопасности

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