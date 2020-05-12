Главврач столичной Боткинской больницы подхватил COVID-19

Главный врач клинической больницы имени Боткина в Москве Алексей Шабунин заболел коронавирусной инфекцией, извещается на странице медучреждения в Facebook.

"При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий. Больница полностью выполняет возложенные на нее задачи по оказанию экстренной медицинской помощи, а также помощи онкологическим, гематологическим и ковидным больным", - отчитался Шабунин о своем состоянии.

В последнее время главврач общается с коллегами исключительно по видеосвязи. Он подчеркнул, что в больнице продолжают лечиться как COVID-пациенты, так и онко- и гематологические больные.

По последним данным, в Москве коронавирус выявлен у 115 909 человек, скончались 1124.