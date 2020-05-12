Беглов поручил проверить все стационары Петербурга после пожара в больнице Святого Георгия

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил проверить все стационары города после пожара в больнице Святого Георгия, сообщили в Смольном.

Решение было принято после оперативного совещания с главами силовых ведомств Петербурга. Беглов поручил проверить исправность медицинского оборудования во всех больницах города, состояние противопожарной безопасности и готовность путей эвакуации тяжелых больных пациентов.

Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщается на сайте СК. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электрооборудовании.

Пожар в больнице Святого Георгия вспыхнул 12 мая в отделении реанимации. Пятеро человек, находившиеся в одной палате, погибли. Партия роста обратилась к Беглову с просьбой изучить обстоятельства трагедии.

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