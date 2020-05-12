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11:53

ЗакС не захотел обращаться к Смольному с просьбой смягчить "масочный режим"

фото ЗакС политика ЗакС не захотел обращаться к Смольному с просьбой смягчить "масочный режим"

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник 12 мая во время совета фракций предложили своим коллегам написать обращение в городское правительство с предложением отменить обязательное ношение масок и перчаток на улицах и во дворах. Как рассказал ЗАКС.Ру Вишневский, парламентарии из "Единой России" идею не поддержали.

- Граждане не должны рисковать штрафами на улицах. Одно дело аптеки, магазины, банки - там можно понять: скопление людей в замкнутых пространствах. Но на улице или во дворе зачем? - удивился депутат.

Вишневский и Резник предлагают заменить запрет использования средств индивидуальной защиты не в помещениях на рекомендацию. От идеи обратиться в Смольный они не отказываются. Однако теперь планируют сделать это не от всего парламента, а от группы депутатов. Другое обращение будет направлено руководству ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Полицию будем просить, чтобы она действовала методом убеждения, а не формально - как увидели без масок и перчаток, сразу хватать и штрафовать, - добавил депутат.

По словам Вишневского, в Мариинском дворце обсуждается возможность проведения пленарного заседания в масках. Парламентский комитет по законодательству уже провел заседание, экипированный средствами индивидуальной защиты.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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