Создатель "Омбудсмена полиции" находится в больнице в состоянии средней тяжести

Администратор канала "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, госпитализированный накануне из СИЗО в больницу, пребывает в состоянии средней тяжести, известил "МБХ медиа" его адвокат Сергей Бадамшин.

"Воронцов все ещё находится в больнице. Состояние на утро средней тяжести", - пояснил защитник, не уточнив диагноз своего клиента.

Напомним, 8 мая Тверской райсуд поместил Воронцова в СИЗО до июля. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 163 УК РФ, подозревая его в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего московского полицейского "за нераспространение фотографий личного характера". Воронцов категорически отрицает свою причастность к обозначенному деянию, уверяя, что его дело носит заказной характер.

По версии СК, Воронцов требовал у потерпевшего, работавшего в органах с 2012 по 2017 год, денег за неопубликование интимных фото. Когда тот отказал, снимки попали в сеть. Блогер якобы шантажировал его через свою знакомую, вступившую с экс-полицейским в интимную переписку и добывшую таким образом снимки.